CdS | Petković: “Lazio nel cuore e posso guardare tutti negli occhi. Complimenti a Inzaghi”





Ha scritto la storia nel derby che ha decretato la supremazia biancoceleste nella Capitale: impossibile dimenticare il 26 maggio 2013, impossibile dimenticare mister Vladimir Petković. L’attuale ct della Nazionale Svizzera, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, è tornato sul suo passato laziale. Sulla storia con la società capitolina finita in tribunale, il tecnico chiarisce che ha sempre camminato a testa alta, si dice dispiaciuto ma conserva comunque un bel ricordo di Roma. Per lui la Lazio ad oggi ha poche chances di arrivare tra le prime quattro: la sconfitta del Franchi ha cambiato le carte in tavola ed ora sarà necessario, per la banda Inzaghi, vincerle tutte. A proposito dell’attuale allenatore laziale, Petković si complimenta: ha avuto il vantaggio di conoscere presidente e ds, ma ora c’è da sottolineare ed evidenziare la crescita come allenatore e gestire.

