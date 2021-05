Champions League, il sindaco di Londra: “Non spostare la finale a Wembley sarebbe una sconfitta per la UEFA”





Dopo la questione Superlega, la politica inglese scende nuovamente in campo, questa volta per sede della finale di Champions League che vedrà protagoniste Chelsea e Manchester City. Contro la scelta della UEFA di mantenere il match all’Estadio Da Luz di Lisbona si è pronunciato il sindaco di Londra Sadiq Khan che ai microfoni di Sky Sports ha sottolineato come un’ eventuale mancata disputa della gara a Wembley rappresenterebbe una sconfitta per il massimo organismo del calcio europeo. Insomma, la finale si avvicina, ma le polemiche non si placano.

