Conferenza D’Aversa: “Pali e rimpalli sfortunati, normale che una squadra forte come la Lazio ne approfitti”





Il tecnico del Parma al termine della gara dell’Olimpico ha commentato la sconfitta in conferenza stampa. Queste le parole di D’Aversa: “Abbiamo preso due pali e ci sono stati rimpalli sfortunati, normale che una squadra forte come la Lazio ne approfitti. Spesso nel corso della stagione abbiamo recriminato sugli episodi: abbiamo fatto degli errori, ma anche la sfortuna non è mancata. Abbiamo una base importante: anche in Coppa Italia qui abbiamo fatto bene con i giovani, però poi può venire a mancare l’esperienza. Il mio cruccio sono le tante reti incassati, caratteristica di tutte le squadre in questo campionato, ma noi siamo sempre stati bravi a non prenderne“.

