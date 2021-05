CONFERENZA INZAGHI: “Ci prendiamo la vittoria e l’Europa. Rinnovo? A fine stagione vedremo con il presidente”





Dopo la vittoria allo scadere ai danni del Parma, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Sono molto contento, temevamo la gara perché ci siamo passati due anni fa con una squadra retrocessa e noi stasera avevamo delle assenze. Ci prendiamo questa vittoria e l’Europa. Probabilmente sarebbe potuta andare meglio nel primo tempo. Al Franchi invece meritavamo di più, ma gli episodi sono determinanti nel calcio. Con un girone di ritorno così ci dispiacerebbe rimanere fuori dalla Champions, ma lavoriamo per questi ultimi 9 punti. Sono contento di chi ha giocato e di chi è subentrato, sono molto soddisfatto. Futuro? Mancano queste gare, poi ci siederemo con tranquillità come sempre io ed il presidente e valuteremo“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: