ESCLUSIVA| Nando Orsi: "La Lazio deve vincere le ultime 4, il Parma giocherà senza pensieri. Rinnovo Inzaghi? Mi sorgono dei dubbi"





Questa sera all’Olimpico andrà in scena una gara che servirà sia per mantenere vivo il sogno qualificazione in Champions per la Lazio, quasi sfumato a causa della sconfitta del Franchi contro la Fiorentina, che per quanto riguarda il morale da risollevare in vista del derby di sabato prossimo. Per commentare questa partita, il periodo della Lazio ed il derby di sabato sera è intervenuto l’ex portiere biancoceleste Nando Orsi, che ha militato anche tra le fila del Parma e della Roma, ai microfoni di Laziopress.it.

La Lazio è fuori dalla Champions secondo te?

I numeri non lo dicono, ma lo dicono le altre squadre, che hanno dei punti di vantaggio ed un calendario che possono sfruttare. Inoltre gli scontri diretti la Lazio li ha anche a sfavore, se arriva pari con le altre squadre. Diventa una problematica, anche se ha una partita in più. Non è riuscita a sfruttare la situazione ed ora deve succedere qualcosa di difficile, ma finché i numeri non ti danno torto è giusto sperare, devi vincere 4 partite, con il derby di mezzo. Devi adempiere al tuo dovere.

Quindi pensando alla partita di stasera, la Lazio potrebbe sottovalutarla o può essere importante a livello di morale, in vista del derby?

La Lazio non può sottovalutare nulla ed il Parma gioca anche tranquilla, data la situazione. Se non prende punti con il Parma, inoltre, è inutile che parliamo di Champions per i biancocelesti.

Pensi che il progetto con Inzaghi continuerà e che lui firmerà?

Non lo so. Man mano che si va avanti col tempo dei dubbi mi sorgono, ma noi non sappiamo nulla. Io dico che se va via non è una tragedia, il percorso di crescita di un allenatore passa anche per queste cose. Magari Inzaghi vuole fare esperienze diverse, vuole vedere se può crescere altrove, o magari la Lazio sta pensando che cambiando ed andando in Europa League magari servirebbe un alle allenatore differente, non so. Però credo che il punto non sia se firma o meno ma se la Lazio può andare in Champions ed avere dei programmi differenti, migliori o peggiori.

Parlando del tuo passaggio dal Parma alla Lazio, come hai vissuto quel trasferimento e cosa voleva dire per te essere il successore di un portiere come Pulici?

E’ stata per me una grandissima soddisfazione. Io venivo dalla Roma e sono poi andato alla Lazio, ho avuto un po’ di problemi ma devo ringraziare entrambe le squadre, da una parte sono cresciuto molto, con le giovanili della Roma, e dall’altra mi sono consacrato, con la Lazio. Ricordo comunque di una trattativa tranquilla, lampo. La Lazio cercava un vice da affiancare a Moscatelli, ne parlai con Soriano e lui mi fece parlare con Sbardella poco dopo, mi fece il contratto ed iniziai la carriera con i biancocelesti. Ancora mi rompono un po’ le palle i romanisti perché sono andato alla Lazio ed i laziali perché iniziai con la Roma. Ma è parte del gioco e del folklore di questa città che amplifica queste cose. Il bello di giocare a Roma è proprio questa rivalità, ovviamente sempre sportiva.

Parlando proprio del derby, invece, che gara ti aspetti sabato?

Mi aspetto un derby in cui la Lazio cercherà di vincere e la Roma di limitare i danni. Quest’ultimi cercheranno di fermare la Lazio, sportivamente parlando, per non farli andare in Champions. Ma le motivazioni senza pubblico sono un po’ diverse, e la Lazio dovrà cercare di imporre il proprio gioco e le proprie motivazioni. Io non credo che, come si dice, chi è favorito perde etc. Io vedo la Lazio favorita e se la gioca bene, può vincere. Poi ci sono stati dei derby in cui la squadra migliore ha perso, ma in generale se sei più forte, vinci. La Lazio credo abbia le percentuali di vittoria migliori.

Secondo te chi rimarrà fuori dalla zona Champions a fine campionato?

Chi rimane fuori si mangia i gomiti, perché arrivare all’ultima giornata è fura, per una di queste, rimanere fuori. La Juve dopo 9 scudetti o il Milan dopo un grande campionato. Io vedo l’Atalanta lanciata, così come il Napoli, che hanno partite abbastanza semplici sulla carta. Il Milan poi deve giocare con l’Atalanta, la Juve con l’Inter. Se vogliamo fare un pronostico, vedo la Juve, in percentuale, fuori rispetto alle altre.

Infine pensi che il ritorno in Serie A della Salernitana abbia delle conseguenze anche sulla Lazio a livello societario?

Non lo so, l’importante è che faccia il bene della società più importante e che lo ha fatto crescere anche come imprenditore ed uomo, poi quello che fa con la Salernitana è un problema suo. Io credo che abbia già programmato o parlato con qualcuno in vista della qualificazione in Serie A della Salernitana stessa.

