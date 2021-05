GdS | Castori elogia Lotito: “È un battagliero, siamo fatti della stessa pasta”





Fabrizio Castori, dopo aver trionfato con il Carpi, torna in Serie A con la Salernitana dopo ventitré lunghissimi anni. Un traguardo raggiunto con tenacia, determinazione ed agonismo da parte dei campani che il prossimo anno potranno finalmente tornare tra le magnifiche venti del calcio nostrano. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico Fabrizio Castori ha analizzato la stagione dei suoi ragazzi, riservando comunque un posto d’onore al presidente Claudio Lotito, definito un battagliero così come l’allenatore al quale ha regalato giocatori adatti al suo stile di gioco permettendo così di raggiungere il sogno.

