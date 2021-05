La Lazio vince e la Roma perde: biancocelesti matematicamente in Europa League





La Lazio è matematicamente in Europa League. Con la vittoria acciuffata all’ultimo secondo, grazie al gol di Immobile, i biancocelesti raggiungono quota 67 punti e mantengono viva la corsa Champions. Nella stessa serata la Roma ha perso a San Siro contro l’Inter per 1-3 e proprio per questo i giallorossi restano a 58 punti. La squadra di Fonseca è quindi ormai troppo distante dalla Lazio, più dei 6 punti che sono rimasti a disposizione per le ultime due gare e proprio per questo, se il sogno Champions dovesse sfumare, i biancocelesti hanno comunque assicurato un posto in Europa League.

