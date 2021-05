La Repubblica | Strakosha e Muriqi contro il Parma: occasione per due





Muriqi ci riprova. Sarà lui l’osservato speciale, stasera contro il Parma all’Olimpico (ore 20.45). Nella seduta di rifinitura, Inzaghi ha schierato il centravanti kosovaro in coppia con Immobile: occasione da sfruttare per il discusso attaccante, che proprio contro il Parma, in Coppa Italia, provocò con un colpo di testa l’autogol della vittoria (2-1). In campionato, Muriqi ha segnato solo un gol, a Bergamo con l’Atalanta: molto criticato dai tifosi perché il rendi mento non è stato all’altezza del prezzo (quasi 20 milioni, tra cartellino e commissioni), stasera il Pirata deve dare un contributo concreto alla squadra. «Abbiamo bisogno di tornare alla vittoria, voglio 12 punti nelle ultime 4 gare», tuona Inzaghi. Che dovrà fare a meno di due gioca tori indispensabili come Leiva (squalificato) e Milinkovic (infortunato): <<Speriamo di recuperare Sergej per il derby». Ecco, il tecnico in questi giorni ha chiesto ai suoi di non pensare alla sfida con la Roma: il Parma, anche se retrocesso, non va sottovalutato. Ancora fresco, in questo senso, il ricordo della clamo rosa caduta di due anni fa, all’Olimpico, contro il Chievo già in B. Cerca la dodicesima vittoria con secutiva in casa, la Lazio di Inzaghi. Novità in porta: torna Strakosha, che l’ultima da titolare l’aveva gioca ta proprio contro il Parma in Coppa Italia. In bilico il destino dell’albane se, reduce da una stagione tormentata, vissuta tra infermeria (problemi al ginocchio) e panchina (Inzaghi gli ha preferito Reina, meno abile tra i pali ma più bravo con i piedi): probabile la cessione in Bundesliga o Premier. In difesa si rivede Patric accanto ad Acerbi e Radu (turno di riposo per Marusic). A centrocampo sarà Cataldi a sostituire Leiva, con Parolo e Luis Alberto mezzali. Sulle fasce, Lazzari e Fares. La Repubblica/Giulio Cardone

