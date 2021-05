Lazio-Parma, Brunetta nel pre partita: “Dobbiamo giocare per il nostro pubblico e per la nostra dignità”





A pochi minuti dall’inizio della gara, Brunetta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Sappiamo che è una partita difficile, e che non è stato un buon campionato, ma dobbiamo giocare per il nostro pubblico e per la nostra dignità, e fare una buona partita“.

