Il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio in occasione della sfida di campionato contro il Parma di questa sera. Queste le sue parole:

“Abbiamo analizzato gli errori fatti. Penso che non ci sia tanto da parlare e ci resta solo una soluzione per cercare di sperare, dobbiamo vincere le ultime partite cercando di dare il massimo vedendo sopra di noi cosa succede. Fisicamente sto abbastanza bene, ho preso una botta a Firenze ma sto bene. Spero di fare una bella partita, spero che la squadra faccia una bella partita sperando soprattutto di prendere questi tre punti. Dobbiamo fare un’ottima gara, non possiamo sottovalutare l’avversario, loro non hanno nulla da perdere. Non dovremo scendere in campo pensando di aver già vinto. Il Parma è una squadra molto fisica, senza la giusta concentrazione potremmo incontrare delle difficoltà”.

