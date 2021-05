Lazio-Parma, i biancocelesti cercano l’ottavo sigillo. Spunta lo strano dato sui marcatori…





La Lazio è pronta al riscatto. Questa sera i biancocelesti ospitano il Parma già retrocesso, forse il miglior avversario possibile per arrivare al meglio al derby di sabato. Come riportato dalla redazione di Footstats attraverso Tuttomercatoweb.com, i capitolini questa sera cercheranno di agguantare l’ottava vittoria consecutiva contro gli emiliani, prolungando così a 20 la striscia di gare consecutive senza pareggiare che si era aperta lo scorso gennaio contro il Genoa in trasferta (1-1). Per arginare i bianco crociati, Inzaghi si affiderà ad un attacco che gli ha regalato finora 60 reti stagionali, messe a segno però da soli 9 calciatori differenti con quest’ultimo dato che rappresenta il più basso di tutta la Serie A.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: