Lazio-Parma, Immobile sarà premiato come “Ambasciatore delle Buone Azioni” prima del fischio d’inizio





Questa sera, prima del fischio d’inizio tra Lazio e Parma, l’associazione Argos Forze di polizia riceverà dal presidente del Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play Ruggero Alcanterini il premio Ambasciatori del Fair Play 2020/2021. Su segnalazione Argos, sarà consegnato lo stesso premio Fair Play alla Lazio, la quale ha sposato il progetto A.MA.MI. Inoltre l’attaccante della Lazio Ciro Immobile sarà premiato come “Ambasciatore delle Buone Azioni” attraverso un cuore in oro bianco. L’attaccante biancoceleste riceverà anche una maglia della squadra di calcio amatoriale di Argos Soccer Team Forze di polizia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: