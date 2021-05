Lazio-Parma, Immobile: “Una società come la Lazio merita di lottare ogni anno per la Champions. Dobbiamo migliorare mentalmente”





Al termine di Lazio-Parma, l’attaccante biancoceleste e autore del gol della vittoria, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Bisogna crescere mentalmente questo é quello che mi preme di più perchè la squadra tecnicamente fa delle cose incredibili. Forse a sprazzi siamo la migliore squadra per gioco espresso e qualità tecnica ma se poi non ci abbini le qualità mentali fai fatica, sei sempre lì a lottare per la sesta, settima posizione. Una società come la Lazio deve lottare ogni anno per stare in Champions, sia per poter crescere e poi è anche un passo in più per la societá a livello economico. La Champions dà grande visibilità ai giocatori e tanti soldi per le partite. Per poter fare quello step in avanti e stare alla pari con le grandi bisogna innanzitutto concentrarsi mentalmente“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: