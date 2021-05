Lazio-Parma, Inzaghi: “Temevo questa partita. Felice per i ragazzi, ci hanno creduto fino alla fine”





Vittoria difficilissima quella della Lazio acciuffata all’ultimo secondo contro il Parma. Il gol di Ciro Immobile regala tre punti alla Lazio che gli permettono di chiudere matematicamente il discorso Europa League, vista anche la contemporanea sconfitte della Roma contro l’Inter. Per analizzare il match contro i gialloblù, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, mister Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: “Temevo questa partita, sono le classiche sfide in cui si ha tutto da perdere. Il Parma ha provato a rendere la partita difficile, siamo stati bravi a non disunirci, sbloccandola prima sarebbe stato tutto più facile ma ci prendiamo questo successo. Sono contento della vittoria. Da qui alla fine avremo tre partite in dieci giorni: sarà difficilissimo, cercherò di impiegare tutti evitando magari di perdere qualche uomo. Sono felice per la squadra, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, siamo rimasti in partita anche con tanti attaccanti. Siamo stati bravi. Nel primo tempo non siamo stati fortunatissimi, abbiamo colpito una traversa clamorosa ed un altro paio di frangenti sfortunati. Nel finale, il palo colpito dal Parma ci ha ridato un pizzico di fortuna. Hanno fatto bene i cinque che sono subentrati ma avevano fatto bene anche i cinque che invece sono stati sostituiti”.

Il tecnico è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il Parma é venuto a fare la partita che doveva fare, è una buonissima squadra. Abbiamo rischiato qualcosina nelle ripartenze ma tutto sommato penso che la vittoria sia stata meritata. Sono molto contento dei giocatori che sono subentrati e non giocavano da tanto tempo perche non è facile essere chiamati in causa dopo tanto tempo. Ho avuto le risposte che cercavo, avevo detto alla squadra che sarebbe stato complicato questa sera poi siamo a due giorni e mezzo da una partita importantissima e che vogliamo fare nel migliore dei modi. Rientreranno gli squalificati e per le condizioni di alcuni calciatori le sensazioni sono positive“

