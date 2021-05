Lazio-Parma, le probabili formazioni





La stagione sta per terminare e la banda Inzaghi deve prepararsi al meglio nelle restanti gare per provare a coltivare la speranza di rientrare nella zona Champions. Questa sera i biancocelesti se la vedranno all’Olimpico con la compagine di D’Aversa. Queste le probabili formazioni con cui potrebbero scendere in campo le due squadre:

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Busi, Osorio, Direrckx, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Brunetta, Pellè, Gervinho.

