Lazio-Parma, Luiz Felipe: “Felice per la vittoria, non era facile. Vogliamo continuare a tenere vivo il sogno Champions”





Rientrato a Firenze dall’infortunio e dal post operazione alla caviglia, Luiz Felipe è entrato anche questa sera nella ripresa per riprendere sempre di più il ritmo gara, in vista di questo finale di stagione. Il brasiliano, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato del successo contro il Parma, con un occhio anche a sabato, quando la Lazio sarà impegnata nel derby contro la Roma. Queste le sue parole: “Sono felice per la vittoria, non era facile, visto che il Parma giocava senza pensieri e ci aspettava sotto la linea della palla. Ora testa al derby, che non è mai una partita come le altre. Avremo qualche giorno per prepararlo al meglio. Sappiamo l’importanza di questa gara, vogliamo vincere per continuare a tenere vivo il sogno Champions League. Mi sento molto meglio rispetto a Firenze, voglio aiutare la squadra”.

