Milan, eguagliato il record della Lazio con il rigore ricevuto contro il Torino: il dato





Come riportato da Opta, con il rigore di questa sera ricevuto nella partita di Serie A contro il Torino e trasformato poi da Kessie al 26′, il 18° in questo campionato, il Milan ha eguagliato il record della Lazio della stagione 2019/20 di tiri dal dischetto in una singola stagione dal 2004/05, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato.

