MOVIOLA – Buona la prima per Dionisi con la Lazio, nessun errore e bene su Lazzari





Non una gara difficile da gestire quella tra Lazio e Parma per Federico Dionisi. Alla prima da arbitro con i biancocelesti non sbaglia nulla, direzione attenta e poco difficile. Nessuna sbavatura, solo una piccola insidia al 48′ del secondo tempo. Lazzari accelera per entrare in area ma viene atterrato dal giocatore emiliano, Dionisi fischia e indica il dischetto. Il fallo sembra essere dentro l’area, ma poi il replay mostra che il contatto è fuori, il VAR lo corregge e assegna la punizione per la squadra di Inzaghi. Gara libera, con contrasti e tanto fisico ma Dionisi gestisce perfettamente i cartellini. Sono 13 i falli per la Lazio e 14 per il Parma, ma solo 1 ammonizione (Acerbi) e 3 per il Parma (Brunetta, Gagliolo, Hernani).

