PAGELLE – Luis Alberto è la luce in un mare di nebbia. Strakosha reattivo, a Immobile basta un tiro





Strakosha 7,5 – Si ricorda il suo primo tempo solo per la scivolata di Brunetta che lo falcia senza grande senso. Salvato dal palo sull’argentino ad inizio ripresa, è reattivo sul tentativo di ribattuta di Gagliolo. Sempre Brunetta ci riprova ma trova ancora l’albanese, decisivo sul tiro di Hernani. Un ritorno in grande stile.

Patric 6 – Rispolverato titolare dopo tempo, non commette sbavature. Gara ordinata senza strafare, ci prova da lontano col sinistro.

Dal 79′ Caicedo 6 – Entra per far cagnara nel marasma finale, partecipa nella convulsa azione che porta al gol.

Acerbi 6 – Gestisce Pelle come Cornelius senza particolare affanno. Dove non arriva lui, ci pensa il palo a salvare la porta biancoceleste.

Radu 6 – Partita ordinata per il rumeno che gode di una serata tranquilla. Praticamente mai impegnato in fase difensiva, si fa vedere in avanti con qualche incursione.

Dal 57′ Luiz Felipe 6 – Entra con lo scopo di evitare il cartellino giallo, missione compiuta.

Lazzari 5 – La panchina gli chiede di puntare l’avversario ma l’ex Spal ogni volta non la ascolta tentando dei cross che finiscono spesso sulle spalle del dirimpettaio.

Parolo 5 – Impalpabile il suo apporto alla causa, tanti palloni giocati in maniera scolastica. Poca presenza in area sui palloni aerei.

Dal 73′ Akpa Akpro 5 – Il suo ingresso lo si apprende solo all’ennesimo retropassaggio.

Cataldi 5 – Mettere ordine in questa Lazio caotica è difficile, lui ci prova a non ci riesce. Almeno si rivedono dei calci d’angolo e delle punizioni interessanti,

Dal 57′ Escalante 5 – In una partita dove serve la qualità, lui ci mette lentezza e retropassaggi.

Luis Alberto 6 – E’ difficile inventare quando sei il solo in campo ad avere certe qualità per cui si mette in proprio ma trova la traversa ad opporsi. Si danna l’anima, si fa dare il pallone, prova le giocate. Insomma il solito Luis Alberto, a mancare sono il resto dei giocatori.

Fares 5 – Un cross interessante per la testa di Muriqi, anticipato, in mezzo a tanti palloni buttati in area senza troppo raziocinio.

Muriqi 4 – Un tiro finito sul tetto della Farnesina, uno in fallo laterale e uno respinto da Sepe. Venti milioni buttati ad oggi.

Dal 57′ Correa 5 – Dovrebbe dare la qualità che serve per scardinare la difesa del Parma, finisce invece per non creare mai pericoli.

Immobile 7 – Il voto è solo perchè, come al solito, sta al posto giusto al momento giusto per trasformare una serata da incubo in tre punti che tengono accesa la speranza.

All. Inzaghi 6 – Contava solo la vittoria ma una Lazio davvero brutta contro un Parma già retrocesso. Ci si aspettava una reazione dopo la sconfitta con la Fiorentina e invece arriva una vittoria figlia della casualità di una ultima azione confusionaria.

