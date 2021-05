PRIMAVERA1 | La Lazio sfida il Bologna nel recupero della 18esima: in ballo punti cruciali per la salvezza





Dopo la battuta d’arresto nell’ultima partita contro il Milan, in cui i rossoneri hanno trovato il successo vincendo per 2-1, la Lazio va a caccia di punti cruciali in chiave salvezza. Alle 14:00 di quest’oggi, presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, i biancocelesti di mister Menichini si troveranno di fronte il Bologna, nel recupero della 18esima giornata del Campionato Primavera 1, in quello che possiamo definire a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Entrambe le compagini si trovano infatti in zona play-out, in 13esima (Bologna) e 14esima (Lazio) posizione della classifica, rispettivamente a quota 22 e 19.

L’avversario

Ad ospitare le giovani aquile ci sarà, come anticipato, il Bologna. I felsinei allenati da Luciano Zauri occupano il 13esimo posto della classifica con 22 punti. Rossoblù che arrivano al match con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite. L’ultima vittoria del Bologna risale al 21 aprile, nella sfida contro il Cagliari (vinta per 1-0) dopo la quale sono arrivati un pareggio a reti bianche contro il Genoa e due sconfitte amare contro Atalanta ed Empoli, entrambe perse per 4-1. I rossoblù sono inoltre il quinto peggior attacco del campionato, con 28 gol messi a segno, e la sesta peggior difesa con 35 gol subiti. Il sistema di gioco adottato spesso in stagione da Zauri è stato il 4-3-3, sebbene nelle ultime partite si sia servito anche del 4-4-2. Da tenere d’occhio nei felsinei soprattutto i tre in avanti: Simone Rabbi, Matias Rocchi e Mattia Pagliuca, rispettivamente a 6 gol e 1 assist; 5 gol e 7 assist e 5 gol e 5 assist.

Le altre gare della 18esima giornata

Ascoli-Inter 1-2; Milan-Juventus 0-1; Sassuolo-Cagliari 1-0; Sampdoria-Genoa 3-1; Roma-Fiorentina 1-1; Torino-Spal 0-2 (tutte giocate tra il 10 e l’11 aprile, eccezion fatta per Empoli-Atalanta e Bologna-Lazio che si recupereranno quest’oggi).

La probabile formazione

L’unico imperativo per la Lazio è portare a casa i tre punti, più che mai importanti nella sfida di oggi contro una concorrente diretta, per proseguire la scalata salvezza dopo aver collezionato 4 punti in 5 partite di campionato, con la parentesi della Coppa Italia persa contro la Fiorentina. Per farlo Leonardo Menichini si affiderà come solito alle sue certezze, confermando il 3-5-2 utilizzato nelle ultime uscite. In porta toccherà ancora a Furlanetto. La difesa, orfana di Franco e Armini entrambi infortunati, sarà composta da Floriani Mussolini, Adeagbo e Pica. Sugli esterni agiranno Novella e Ndrecka. In mezzo al campo ci saranno ancora Bertini, A. Marino e Shehu, con il tandem offensivo Moro–Castigliani pronto a colpire di nuovo.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Adeagbo, Pica; Novella, Bertini, A. Marino, Shehu Ndrecka; Raúl Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: