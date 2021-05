Roma-Lazio, il derby è anche sugli esports: coinvolti i tifosi





Prima il Parma, poi il derby, tutto d’un fiato o quasi. Questo il programma della Lazio che si prepara a vivere un finale di stagione con il sogno Champions ancora non del tutto svanito. Nell’ultimo tour de force di quattro partite (in cui rientra il recupero con il Torino), a spiccare sarà certamente il derby di sabato sera che verrà anticipato da un’iniziativa curiosa promossa dall’ AS Roma Esports. Più precisamente, giovedì 13 e venerdì 14 maggio andrà in scena il “50 Derby Cup” ossia un torneo composto da 100 giocatori che daranno vita a 50 derby, ognuno dei quali assegnerà un punto al vincitore. Al risultato dei player amatoriali, andrà poi sommato quello dei player professionisti delle due società che si sfideranno nella serata di venerdì. La S.S. Lazio Esports è pronta a scendere in campo. Lo riporta IlCorrieredelloSport.it

