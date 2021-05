SERIE A | Pareggio senza reti tra Cagliari e Fiorentina





Alle ore 18:00 si è giocata alla Sardegna Arena la gara tra Cagliari e Fiorentina, sfida fondamentale in chiave salvezza. La sfida tra le due squadre, reduci da una vittoria nel weekend, è terminata 0-0: con questo risultato, i viola salgono a quota 39, mentre il Cagliari sale a quota 36. Punto importante per le due squadre in chiave salvezza, in attesa delle gare di Benevento, Spezia e Torino.

