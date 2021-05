SOCIAL | Lazio-Parma, la società ricorda alcune perle del passato | VIDEO





Il k.o. di Firenze è già in archivio. La Lazio non può arrendersi nella corsa Champions e questa sera all’Olimpico è pronta ad ospitare il Parma già retrocesso in Serie B. Le sfide contro i ducali hanno sempre un fascino importante in casa biancoceleste con la società capitolina che ha voluto ricordare via social alcune perle delle sfide passate, dai gol di Simone Inzaghi, passando per quelli di Hernanes e Luis Alberto, fino alla rete emozionante di Fabio Firmani, in un Lazio-Parma che segnò la storia dopo la scomparsa di Gabriele Sandri.

