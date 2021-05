13 maggio 2009, la Lazio alza al cielo la quinta Coppa Italia





Maggio è il mese dei grandi anniversari in casa Lazio, tra trofei nazionali e non che si susseguono in un continuo flusso di ricordi. Se il 12 magio del 2004 i biancocelesti vinsero la quarta Coppa Italia, cinque ani dopo riuscirono a ripetersi in una finale secca, infinita, contro la Sampdoria. In un Olimpico tutto esaurito ad aprire le marcature ci pensò Zarate a cui rispose sempre nel primo tempo Pazzini. Di lì in avanti andò in scena un match infinito, deciso solamente ai calci di rigore. Dal dischetto fu decisivo l’errore di Campagnaro con Dabo che mise all’angolino il penalty decisivo. Una vittoria di cuore che chiuse il ciclo di Delio Rossi sulla panchina biancoceleste e che è stata ricordata anche dai profili ufficiali della lega Serie A.

🗓 ON THIS DAY 🗓⁰

📌 13 maggio 2009📌

La @OfficialSSLazio conquista la sua 5ª #CoppaItalia ai calci di rigore contro la @sampdoria#WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) May 13, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: