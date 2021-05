Andrea Pastorello, agente di Acerbi: “A breve il rinnovo del contratto”





Andrea Pastorello, agente di Francesco Acerbi, ha parlato del futuro del difensore biancoceleste ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le sue parole: “Personalmente è stata una stagione positiva per Francesco. Anche se gli obiettivi a livello di squadra erano altri, ovvero riprovare ad entrare in Champions League. Però la lotta è molto serrata e, oltre alla Lazio, anche un’altra squadra importante resterà fuori. Se l’Inter lo ha cercato? No, non c’è mai stato nulla di concreto. Adesso la situazione è abbastanza delineata e a breve andremo a rinnovare il contratto. Quindi, resterà sicuramente alla Lazio”. Lo riporta calciomercato.it.

