Il futuro di Andreas Pereira alla Lazio è ancora incerto. Poche le apparizioni del calciatore con l’aquila sul petto, per lo più negli spezzoni finali di gara, e un cartellino oneroso che lo accompagna. Il belga naturalizzato brasiliano è infatti in prestito alla Lazio con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Cifra altissima per le casse biancocelesti, nonostante la possibilità di trattare con il Manchester United. Ma, al momento, nulla si è mosso in questo senso e il calciatore sembrerebbe pronto a tornare alla base. In un’intervista rilasciata a Eleven Sport, Pereira ha dichiarato:

“La cosa principale che desidero per la prossima stagione è quella di giocare di più, avere uno spazio costante. Non chiudo la porta a nessuno. Se Kompany dell’Anderlecht mi dovesse chiamare o se dovesse farlo un club come il Bruges, perché no? Tutto dipenderà dal progetto che hanno in mente, se combacia con le mie idee non vedo perchè non dovrei prendere in considerazione le loro proposte”

In merito alla possibilità di giocare in Nazionale ha poi aggiunto: “Non è una scelta facile, ho avuto contatti anche con il Brasile. Ma ho parlato con il ct del Belgio e mi ha detto che le porte della nazionale sono aperte, penso mi tenga in considerazione”

