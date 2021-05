Calciomercato, dalla Turchia: Muriqi pronto a far ritorno al Fenerbahce





Secondo il sito turco Asist Analiz, il Fenarbahce starebbe lavorando ad un ritorno di gialloblu di Vedat Muriqi. Arrivato a Roma la scorsa estate per 20 milioni, ora l’attaccante potrebbe tornare nella sua vecchia squadra già dalla prossima stagione. La sua nuova avventura alla Lazio, non è andata come previsto, motivo per cui la Società capitolina starebbe pensando di rispedirlo al mittente.

Questo il Tweet di Asist Analiz:

ÖZEL | Fenerbahçe’nin sezon başında Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi’i kiralamaya çok yakın olduğu öğrenildi. Bir aksilik yaşanmazsa Kosovalı golcünün önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. (@kartalyigt) pic.twitter.com/JEOc0tJvQ3 — Asist Analiz (@AsistAnaliz) May 12, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: