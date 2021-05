CdS | Lampo Immobile, la Lazio insiste





Alla Lazio bastano due immagini: il pallone deviato sul palo da Strakosha e la rete all’ultimo respiro di Immobile. Questa la sintesi della vittoria dei biancocelesti di ieri del Il Corriere dello Sport che analizza la serata complicata dei biancocelesti, tra i record di Immobile (quarta volta in cinque anni a 20 gol a stagione) ed un turn over che ha pesato sull’andamento della prestazione al quale si sono accompagnate la sfortuna e il rigore non concesso da Dionisi per il fallo su Acerbi. Una serata che in un attimo si è trasformata da orrenda a positiva per il capitolini, sempre grazie al guizzo di Ciro Immobile.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: