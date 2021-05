Champions League, ecco l’ufficialità sul nuovo stadio per la finale e gli spettatori consentiti





La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato ufficialmente quale sarà il nuovo stadio per la finale, in seguito alla decisione del governo britannico di inserire la Turchia nella sua lista rossa di destinazioni per via della pandemia di COVID-19. Si tratta dell’Estádio do Dragão di Porto. Inoltre è stato comunicato che sarà consentita ugualmente la vendita a 6.000 tifosi per squadra, nonostante la capienza dello stadio per la partita sarà definita e confermata a tempo debito in collaborazione con le autorità portoghesi e la FPF.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: