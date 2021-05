Coppa Italia, ufficiale: 4.300 tifosi al Mapei Stadium per la finale tra Juventus e Atalanta





C’è una data certa ed ufficiale per il ritorno dei tifosi allo stadio. Il prossimo 19 maggio alle ore 21:00, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, che ospiterà 4.300 spettatori. A rendere ufficiale la decisone, è stata la Lega Serie A, la quale si è attenuta alla quota stabilita dal Comitato tecnico scientifico, pari al 20% della capienza del Mapei Stadium. Per l’acquisto dei biglietti limitati, verrà resa disponibile l’applicazione “Mitiga”, sulla quale i tifosi potranno pre-registrarsi e caricare il proprio biglietto. Per poter assistere alla partita, servirà effettuare un tampone anti-Covid almeno 48 ore prima della sfida o basterà aver completato l’iter vaccinale (somministrazione di entrambe le dosi). In alternativa, sarà utile anche un certificato di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi, che consentirà l’entrata allo stadio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: