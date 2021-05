L’altolà di Draghi vale anche per altri settori. Le decisioni sul calendario delle riaperture saranno prese lunedì 17. In quella sede saranno date maggiori certezze e quindi una data in merito alla possibilità di riorganizzare feste e matrimoni e sarà fissato il giorno in cui il coprifuoco cambierà. Di cancellarlo Draghi non vuole saperne, in linea con le scelte di Francia e Germania. Ma lo slittamento di un’ora è ormai certo. Il ministro Roberto Speranza proporrà che la misura simbolo cambi «con gradualità e in più date». E così il nuovo orario verrà formalizzato nel Consiglio dei ministri che potrebbe tenersi il 18 o il 19 maggio. In quella sede i ministri daranno il via libera a un nuovo decreto con le riaperture anticipate, che potrebbe entrare in vigore lunedì 24 maggio.