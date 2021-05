ESCLUSIVA | Alex Polidori, doppiatore di Spider-Man e tifoso giallorosso: ”Il derby è sempre un’incognita. Su Mourinho…”





In vista del derby, Alex Polidori, doppiatore italiano dell’ultimo Spider-Man e tifoso giallorosso, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Mourinho alla Roma, che ne pensi?

”Quando ho letto la notizia sono stato entusiasta. Inizialmente sconvolto…ho detto ‘ma com’è possibile? Anche perché, in effetti, anni fa speravo in un allenatore del genere: quando Mourinho andava forte, speravo che prima o poi venisse alla Roma. Secondo me ha il profilo dell’allenatore che può fare molto bene, come potrebbe fare malissimo, tuttavia, avevamo bisogno di qualcuno con gli attributi: qualcuno che smuovesse la situazione. Gli allenatori che abbiamo avuto finora, per quanto validi, in realtà mancavano di personalità. Lui a livello mediatico potrebbe creare entusiasmo, o buttare giù la squadra. È un ‘testa o croce’. Può dare una grande smossa e penso non venga alla Roma senza la garanzia di acquisti importanti, o almeno spero. Sempre se non abbiamo finito i soldi, dando tutto lo stipendio a lui…”

Perché la Roma ha sofferto molto nei big match?

”A saperlo… Come dicono in tanti, sicuramente è un problema di mentalità: la qualità c’è. C’è stata un po’ di discontinuità nei giocatori. Il problema grosso è l’assetto tattico, creiamo tanto e abbiamo anche fatto diversi goal. Abbiamo una difesa buona, forse un po’ inesperta: Smalling è mancato per diverso tempo, Mancini che sembra un veterano ma ha solo 25 anni, Ibanez… Eravamo un po’ inesperti e abbiamo concesso molto. Anche ieri con l’Inter ci siamo scoperti molto e con squadre del genere, come col Manchester, c’era tutto il tempo per fare dei contropiede devastanti. Secondo me, a livello tattico si poteva migliorare qualcosa in corsa, abbiamo perso le partite con le grandi tutte allo stesso modo. C’era da modificare qualcosa. Anche se è facile parlare, concretamente non saprei cosa fare, altrimenti farei l’allenatore”.

In parte ritieni che le responsabilità siano attribuibili a Fonseca?

”Si. Sicuramente l’allenatore è sempre responsabile in qualche modo: può avere una filosofia di gioco e i giocatori possono non riuscire a metterla in pratica, però è anche merito dell’allenatore riuscire in questo. Quindi dipende dall’allenatore, ma abbiamo giocatori forti in certi reparti ma basta che manchi anche un titolare e si nota la differenza. Se avessimo avuto Smalling tutto l’anno, forse, avremmo preso qualche goal in meno: è un leader della difesa. I sostituti non hanno la stessa esperienza o abilità. Bisognerebbe mettere le mani sul portafoglio e cercare di portare bei giocatori a Roma”.

Prima del derby, gesti scaramantici?

”Di preciso nessuno. Quando ci sono partite importanti, come il derby, una cosa che faccio spesso (tranne quando mi trovo a casa) è mettere la maglia e la felpa della Roma, caldo permettendo. Quando ero più piccolo, creavo un vero e proprio altarino: sotto il televisore mettevo la sciarpa, gadget… Ma ho riscontrato che non cambiasse molto. Un’altra cosa, esclusivamente al derby, è il momento del rigore, mi nascondo e non lo guardo”.

Sabato che partita ti aspetti?

”Una partita dura perché la Lazio ha voglia di provarci fino alla fine a scalare la classifica. Matematicamente potrebbe ancora puntare a qualcosa di più. L’ambizione c’è ed è una buona squadra, anche la vittoria di ieri all’ultimo minuto può dare una scossa. Noi, invece, abbiamo preso l’ennesima batosta; vogliamo lottare, però, il derby è sempre un’incognita. Mi aspetto una partita molto combattuta, come sempre, e dobbiamo stare attenti al contropiede della Lazio, perché prendiamo goal così. Bisogna stare attenti, non sono mai ottimista nei derby. Speriamo bene”.

Per i lettori di Laziopress.it, potresti doppiare Spider-Man che va a vedere il derby con Iron-Man, che però tifa Lazio.

”Ciao ragazzi come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Sono qui con Iron-Man. Voi tutti pensavate che fosse romanista, perché il suo costume è giallo rosso, invece ho scoperto che è della Lazio. Signor Stark? Si, sto arrivando… Mi ha chiamato perchè vuole vedere il derby con me; però io non voglio vederlo con lui, perché ho scoperto che è laziale, quindi, ho paura che mi porti male. Comunque, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e la mia responsabilità da super eroe è… essere sportivo, e quindi, pur essendo romanista voglio dire a tutti ‘Che vinca il migliore per questo derby!’ Ciao Ciao amici romanisti e Ciao Ciao amici laziali, cugini dai… amici e un po’ troppo! Ciao Ciao!”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: