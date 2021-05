ESCLUSIVA LATIUM | Luca D’Alessandro, di Voce Giallorossa: “Il prossimo mercato sarà un punto interrogativo. La Conference League un’occasione per i giovani”





Luca D’Alessandro di Vocegiallorossa, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Il prossimo anno per lo staff dei portieri arriverà un uomo dello staff di Mourinho. E’ tutto in divenire in attesa della fine della stagione. Chi tifa Roma si aspetta una scossa al Derby. Siamo passati dalla semifinale di Europa League, a un Derby che serve per mantenere la Conference League. Contro l’Inter abbiamo visto una squadra che dopo venti minuti era sotto due a zero. Non c’erano motivazioni, al netto sì degli infortuni dei giocatori chiave, però non è entrata in campo col giusto atteggiamento, di chi ha un obiettivo da raggiungere. Per tante squadre l’Europa League è fastidiosa. La Conference League sarà lo stesso in un palcoscenico minore. In Europa League entrano le retrocesse dalla Champions, mentre in Conference entreranno le retrocesse dell’Europa League.

Il fulmine a ciel sereno di Mourinho è stato tale anche per il mercato. La Roma non ha mai battuto una grande, sarebbe sorprendente vedere una squadra battagliera e più motivata della Lazio. Il campo dirà quello che sarà, ma queste sono le sensazioni, con una squadra che ha sbagliato completamente in Europa League, l’ultimo obiettivo stagionale rimasto: i sei gol hanno chiuso la stagione. L’infermeria non riscontra nessun recupero, e la lotta per il settimo posto non è questa grande attrattiva, anche da quello che si vede in campo. La Conference League potrebbe essere un’occasione per far crescere i giovani, come ad esempio Milanese e Darboe. Potrebbe essere una buona vetrina per questo. Il palmares della Roma è scarno: vincere una coppa non sarebbe sicuramente male. Con Mourinho la garanzia è che la si giocherebbe per vincerla.

Annunciare l’addio di Fonseca prima della fine della stagione è atipico per la Serie A, il Bayern Monaco ha fatto lo stesso con Flick. Dal punto di vista mediatico, non si parla altro che di Mourinho, anche a livello internazionale. Potrebbe essere stato un segnale per i calciatori, per sfruttare questo finale di stagione per mettersi in mostra. Fonseca ha detto che non c’è stata la mentalità giusta per arrivare in Champions League: Pellegrini ha risposto dicendo di non essere d’accordo, i risultati sono stati negativi anche vista questa rottura tra allenatore e spogliatoio. Che Fonseca non sarebbe stato più l’allenatore lo si era capito anche senza l’annuncio.

Fonseca sa che l’avventura nella Roma gli ha insegnato molto. E’ passato dall’Ucraina all’Italia, è stato un grande passo in avanti. Dal punto di vista formativo giocare in Italia è stato molto formativo. E’ arrivato con un’idea di calcio che derivava dalle sue precedenti esperienze. Ha provato ad aggiornarsi di continuo, il cambio di modulo ha dato molti frutti. Nei big match ha ottenuto solo un punto, è mancata quell’esperienza a livello tattico, per sopperire a più situazioni di campo. A Manchester avresti dovuto difendere diversamente un risultato prezioso.

Il mercato è un punto interrogativo: è impensabile non tenere conto del bilancio. Al momento non so quanti siano i giocatori appetibili da vendere: ora o sono in là con l’età, o sono giovani come Zaniolo, con tutte le sue problematiche. Qualcuno andrà via, per abbassare il monte ingaggi, come Juan Jesus, Fazio e Pastore. Su Dzeko, tutte le stagioni è stato in vendita, sia in estate che in inverno. Lo scorso anno era stato venduto alla Juventus, nell’anno della semifinale di Champions era stato venduto al Chelsea, va per i trentasei anni. Dovrà essere Mourinho a sistemare il tutto: bisognerà vedere se per il bosniaco arriveranno offerte. Bisognerà capire anche le idee di gioco di Mourinho, per capire dove migliorare per tornare in Champions League

Nel Derby la probabile formazione non vede grandi recuperi, gli infortunati si è provato a recuperarli con il Manchester. Rivedremo Ibanez, e vedremo se si proseguirà con il 4-2-3-1, probabilmente simile alla gara contro l’Inter, con il dubbio tra Pedro ed El Shaarawy”.

