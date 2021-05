ESCLUSIVA LATIUM | Luigi Salomone: “Muriqi mi ha deluso dal punto di vista tecnico. Spero rimanga Inzaghi”





Luigi Salomone, giornalista e noto tifoso biancoceleste, è intervenuto in esclusiva a Latium, la trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it. Ecco le sue parole:

“Il Derby conterà poco per la classifica, ma è sempre un Derby. Ieri la maggior parte dei giocatori ha sbagliato un po’ tutto. Ho letto giudizi brutti verso Muriqi: questo ragazzo ha fatto una brutta stagione, non sarà un fenomeno, ma ho trovato ingeneroso giudicarlo per ieri. Un po’ tutti hanno giocato sotto ritmo. Ho sentito varie radio, ho sentito perfidia verso Muriqi: mi è dispiaciuto sentire tanti giudizi negativi verso Muriqi e Tare. Quest’ultimo ha acquistato Immobile, che ha fatto 150 gol con la Lazio, a 9 milioni. Sarebbe corretto parlare di tutto.

Muriqi non è entrato in sintonia con la squadra, che gioca poco con le sue caratteristiche. Ormai siamo in fase di archivio della stagione. E’ un acquisto che non ha aiutato la Lazio, per fortuna è rimasto Caicedo, che ha portato molti punti. Muriqi non si è ambientato. Non gli darei la colpa della reazione al momento della sostituzione, lo hanno fatto in tanti. Mi ha deluso più tecnicamente, soprattutto per quel tiro fatto male.

Strakosha prima del gol di Immobile ha fatto una parata importante, secondo me sarebbe straordinario trovare una sintonia tra i due portieri, per farli alternare la prossima stagione. Non dimentico ciò che ha fatto Reina, che si è calato nel ruolo. Ha fatto ottime partite, e dal punto di vista tecnico per la Lazio è stato fondamentale, con i piedi è di un altro livello rispetto a Strakosha, che però tra i pali è più bravo. Credo che nel derby giocherà Reina, mentre con il Torino potrebbe esserci spazio per l’albanese.

Le speranze Champions League sono minime, all’uno per cento. E’ una situazione compromessa. La Lazio deve essere soddisfatta dell’Europa League, ha fatto una stagione normale impreziosita dagli Ottavi di Finale di Champions. La squadra ha bisogno di essere rifondata e ringiovanita. Deve avere due centrocampisti freschi, un difensore importante. E se dovesse restare Inzaghi andrebbero rinforzate le fasce laterali.

Uno tra Escalante, Cataldi e Parolo devono essere il sesto cambio, servono due calciatori veri, giovani e di gamba. Facevo i nomi di Svanberg, gente del duemila, serve quel tipo di giocatore. Anche Pobega è un bel centrocampista: serve gente di quel livello.

Spero rimanga Inzaghi: la rosa della Lazio era da quinto o sesto posto, Inzaghi l’ha portata lì facendo la Champions League, complimenti a lui. Ha regalato coppe e qualificazioni europee. Se fossi Lotito lo confermerei. La squadra va ringiovanita: c’è bisogno per la lista dei quattro giocatori che devono provenire dal vivaio.

Se dovesse partire Inzaghi, sarebbe una bella ferita per la Lazio. C’è bisogno di un allenatore importante, Lotito lo sa. Juric non lo vedrei come sostituto di Inzaghi. Siamo a Roma, ora c’è Mourinho, serve un nome spendibile. Le notizie sono che Gattuso piace alla Lazio, ma credo stia andando a Firenze. Piace Spalletti, potrebbe avere senso, anche come figura carismatica: si è pizzicato spesso con Mourinho. Io prenderei Mihajlovic o Conceicao, che avrebbero il vantaggio di conoscere l’ambiente. Sarebbe importante una buona base di partenza. De Zerbi ha firmato per tre anni in Ucraina, lo do quasi per certo. Punterei su Spalletti, è uno che sposta e innervosisce, che conosce il Derby, come si vive. Può essere una soluzione. Per Allegri le priorità sono Juventus e Real Madrid. A me piace Fonseca, è un bravo allenatore, come tipo di giocatori che ha la Lazio, le caratteristiche sono quelle.

Bisogna capire il futuro di Tare: ho sentito oggi dire che se va via risolviamo tutti i problemi della Lazio. Nesta per me è ancora una ferita aperta, ho vissuto malissimo il suo trasferimento. Fino ad ora da allenatore non ha fatto benissimo. Mi piacerebbe vederlo sì, ma come responsabile del settore giovanile: se fossi Lotito gli affiderei interamente il settore giovanile.

Se ho rivolto critiche alla società, l’ho fatto soprattutto per il settore giovanile: se non hai tanti soldi, devi puntarci di più. Bianchessi sta lavorando bene, ma ancora non basta. Servirebbe prendere un giocatore in meno e investire di più su questo campo“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: