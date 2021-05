Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni: “Sarà il mio ultimo mandato”

“Sarà il mio terzo mandato, sarà anche l’ultimo. Non mi risparmierò nel mio ruolo. A chi ha votato per Di Rocco e Bellutti dico che cercherò di fare il possibile per raccontargli che insieme si può scrivere una nuova pagina di storia dello sport italiano e del Coni e arrivare a un traguardo, essere più prestigiosi, forti e credibili in questi momenti di tempesta”, queste le parole del presidente Malagò uscito vittorioso dal Consiglio