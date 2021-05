Il Messaggero | Lazio, Immobile tiene acceso il sogno. Altro record in Serie A per il bomber campano





Immobile si veste da Caicedo e tiene vive le speranze della Lazio per il quarto posto. Questa l’analisi della gara tra Lazio e Parma de Il Messaggero che esalta il bomber campano arrivato a 155 reti in Serie A (raggiunti campioni del calibro di Inzaghi, Mancini e Riva) sottolineando però anche le grandi difficoltà dei capitolini contro un Parma già retrocesso. Muriqi rimane un oggetto misterioso e quando il genio di Luis Alberto sbatte contro la sfortuna, servono un paio di Miracoli di Strakosha e il guizzo di Immobile in zona Caicedo per tenere vivo il sogno Champions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: