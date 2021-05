Inter, Lukaku finisce nei guai: festa abusiva per il suo compleanno





Romelu Lukaku è finito nei guai. L’attaccante belga, al termine della gara di ieri, ha celebrato il suo compleanno in una sala eventi in un hotel del centro di Milano. Tuttavia erano presenti altre 23 persone che saranno sanzionate per aver violato le normative anti Covid. Tra loro tre calciatori dell’Inter: Hakimi, Young e Perisic. L’episodio è accaduto intorno alle 3 di notte e i militari della Compagnia Milano Duomo e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. I carabinieri hanno spiegato che il direttore e gli ospiti saranno sanzionati a vario titolo.

