Lazio-Parma, 1-0 allo scadere ed il precedente di 10 anni fa





Il gol allo scadere di Ciro Immobile ha salvato la Lazio, non tanto dalla prestazione a tratti insufficiente quanto a livello di morale, per tenere viva la speranza di una qualificazione in Champions che, tra l’altro, potrebbe essere una spinta in più per i biancocelesti in chiave derby. Dopo la traversa di Luis Alberto, che ha chiuso un ottimo scambio tra quest’ultimo ed Immobile, e qualche tiro che non ha impensierito però Sepe, la Lazio non ha prodotto molto, prendendosi anche qualche rischio sul finale e con due doppi pali. Un pareggio non sarebbe stato un risultato bugiardo per quanto visto in tutta la partita, ma la maturità di una squadra si vede anche in questo, crescita che deve però continuare ad esserci, a livello mentale, come ammesso anche dallo stesso autore del gol Ciro Immobile. La vittoria di ieri ha comunque ricordato una vittoria della Lazio sul Parma della stagione 2011-2012, quando, a seguito di una partita equilibrata che aveva forse visto i ducali costruire qualcosa in più, una grande progressione di Klose permise una conclusione sicura di Kozak che, deviata, stava entrando lentamente in porta. Per avere la certezza del gol, però, Giuseppe Sculli arrivò sul pallone all’altezza della riga e la mandò in porta. Il gol arrivò all’85esimo minuto e portò momentaneamente la Lazio in vetta alla classifica insieme all’Udinese. La situazione era, però, ben diversa da quella di ieri sera, in quanto si trattava ancora delle prime giornate di Serie A ed il Parma ambiva a posti più alti di quelli raggiunti negli ultimi anni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: