Roma-Lazio, ecco la situazione e gli indisponibili in casa giallorossa





Nonostante sia Lazio che Roma abbiano giocato ieri il turno infrasettimanale, mancano solo 2 giorni al derby di ritorno, una partita importante per i biancocelesti, che cercheranno di mantenere vivo il sogno Champions, ma pur sempre imprevedibile. I giallorossi arriveranno alla gara di sabato con alcuni indisponibili. La situazione a Trigoria, nel primo allenamento della Roma, ha visto i titolari della gara con l’Inter in una seduta di scarico e gli altri allenarsi in campo normalmente, con lavoro differenziato per Spinazzola, Veretout, Smalling, Calafiori e Diawara, in forte dubbio per il derby. Tra gli indisponibili anche Zaniolo, Pau Lopez e Perez. A riportarlo è vocegiallorossa.it. La probabile formazione della Roma per sabato è, dunque: (4-2-3-1) Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

