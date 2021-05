Roma-Lazio, Panucci: “Derby? Vincerlo una boccata d’ossigeno. Il modo giusto per salutare Fonseca”





In merito al derby tra Roma e Lazio, in programma sabato alle ore 20:45, l’ex giallorosso Christian Panucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di vincere questa sfida, sopratutto per Paulo Fonseca, in procinto di dire addio alla Società. Infine, ha poi espresso una personale opinione riguardo l’imminente arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma.

Queste le sue parole: L’ex giallorosso ha spiegato: “Sicuramente vincere con la Lazio è sempre importante, una boccata d’ossigeno. Sarebbe il modo giusto per salutare, anche se Fonseca con quello che ha avuto ha fatto un ottimo lavoro. Mourinho? La squadra ha comunque fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha fatto bene. Mourinho ha risvegliato tutta la piazza, è un personaggio che porta entusiasmo. Mi aspetto che un allenatore di questo calibro riesca a imporsi e a comprare i giocatori giusti per vincere, altrimenti non va da nessuna parte: a Roma può passare qualunque tecnico, ma se non arrivano i calciatori non riesci a trionfare”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: