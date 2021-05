Sconcerti sulle parole di Immobile: “L’aspetto mentale è legato a quello atletico. Probabilmente la Società…”





Mario Sconcerti è ritornato sulle parole pronunciate nel post partita di Lazio-Parma da Ciro Immobile. Dopo la sofferta vittoria ottenuta all’ultimo secondo, l’attaccante biancoceleste ha sottolineato l’importanza di mantenere una buona mentalità per tutto l’arco della stagione. Secondo il bomber campano infatti, l’aspetto mentale è ciò che manca alla sua squadra per lottare ogni anno nelle zone alte della classifica. Sconcerti ha così commentato ai microfoni di TMW Radio, il lucido pensiero espresso ieri sera da Immobile:

“Un fatto mentale è anche tecnico. Non è una spiegazione, è una malattia. La Lazio è 5 anni che è la stessa squadra, che tecnicamente è la migliore di tutte e solo in una occasione è andata in Champions. Ci sono partite in cui certi giocatori si fanno vedere di meno del solito. La Lazio è ampiamente spiegata, bisogna spiegare ai giocatori che l’aspetto mentale è legato a quello tecnico. Trovala la mentalità, sennò è regolare arrivare sempre sesto o settimo. Forse la società non ha fatto quel salto in più perché non può farlo”.

