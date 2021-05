SERIE A | Il Crotone batte l’Hellas Verona e supera il Parma





Nel posticipo del giovedì Crotone e Hellas Verona si sono sfidate allo Stadio Ezio Scida, in una gara che significa poco per la classifica finale. La gara è terminata 2-1 in favore del Crotone: i rossoblù hanno sbloccato subito la gara grazie al gol di Ounas (2′). Nel secondo tempo c’è stato il raddoppio della squadra di Cosmi, grazie a Messias (75′). L’Hellas Verona ha accorciato le distanze grazie ad un autogol di Molina (87′). Il risultato è importante per il Crotone, perché grazie a questo successo ha superato il Parma, abbandonando l’ultimo posto in classifica.

