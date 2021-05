SERIE B | Vicenza-Lazio Women, dove vedere la partita





Anche il campionato di Serie B del calcio femminile si appresta a concludersi, con la Lazio Women già promossa in Serie A in seguito alla vittoria nel derby della settimana scorsa che affronterà il Vicenza in trasferta domenica alle ore 14. La partita sarà visibile in diretta su Tim Vision e sul sito della FIGC Divisione Calcio Femminile. A farlo sapere è stata la stessa FIGC Divisione Calcio Femminile tramite i propri social.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: