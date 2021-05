SOCIAL | Derby della Capitale, Correa da inizio al conto alla rovescia: “-2” – FOTO





Poche ore separano Lazio e Roma dalla sfida di sabato, in programma alle 20:45. Correa è pronto a dare battaglia ai giallorossi, in un derby tutto da vivere. Lo dimostra la foto postata pochi minuti fa sul suo profilo Instagram ufficiale, in cui da inizio al conto alla rovescia per un degli appuntamenti più importanti della stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

