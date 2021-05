SOCIAL| Inter, Lautaro sfida Conte a boxe: veste di speaker per Lukaku





C’è aria di festa in casa Inter: dopo lo scudetto conquistato quasi due settimane fa e la squadra che continua a mietere vittime, con le vittorie post-festeggiamenti con Sampdoria e Roma, la squadra milanese si appresta a chiudere al meglio l’annata che li ha visti riportare lo scudetto a Milano sponda nerazzurra, scudetto che mancava da ben 11 anni. L’aria di festa prima citata è stata confermata da un video pubblicato dall’allenatore nerazzurro Antonio Conte prima sulle storie e poi come post di Instagram, video che ritrae l’allenatore e Lautaro in procinto di sfidarsi a Boxe con tanto di guantoni e di tifo da parte degli altri giocatori nerazzurri. Ciliegina sulla torta di questo video è sicuramente Lukaku in veste di speaker, che annuncia l’imminente lotta tra il giocatore e l’allenatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: