All'Olimpico tutto pronto per il derby: quando la stracittadina si gioca in chiusura di campionato..





La gara più tesa e adrenalinica del girone é alle porte: tra poco più di 24 ore infatti, allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby della Capitale. I biancocelesti, forti del successo acciuffato allo scadere contro il Parma, mantengono viva la corsa per la Champions League. Inoltre, grazie ai 3 punti dell’infrasettimanale la Lazio é giá matematicamente in Europa League. Piuttosto al di sotto delle aspettative, invece, il percorso della Roma, che ormai potrebbe centrare soltanto la qualificazione per la Conference League. Ma si sa, il derby è una partita a sè, dove nessuno puó mai dirsi favorito ed entrambe le squadre sono pronte a dare il tutto per tutto per portare a casa il successo.

Quando il derby si gioca nelle ultime giornate di campionato

Lazio e Roma in questa stagione, si affrontano nelle battute finali della Serie A, siamo infatti alla 37esima giornata, la penultima. Se si guardano i precedenti, sono diverse le volte in cui la stracittadina si é giocata in chiusura di campionato. In particolare nella stagione 2014-15 il derby ci fu proprio, come quest’anno, nella penultima giornata. All’andata finì 2-2, mentre al ritorno i giallorossi si imposero per 2-1. In quella stagione la Lazio chiuse il campionato terza, qualificandosi per i preliminari di Champions League. Più indietro nel tempo, nella Serie A 2004-05 il derby andó in scena nella terzultima giornata. Nel girone d’andata, grande vittoria dei biancocelesti, per 3-1, nel segno di Di Canio, Cesar e Rocchi, mentre il ritorno terminó in un pareggio a reti bianche. L’ultimo precedente in chiusura di stagione e con mister Inzaghi in panchina risale al 30 aprile 2017. A cinque giornate dalla fine i biancocelesti si resero protagonisti di un’ottima prova imponendosi sugli avversari per 3 reti a 1. Keita porta subito la Lazio in vantaggio, ma, a fine primo tempo si va negli spogliatoi sul parziale di 1-1; nella ripresa grazie a Dusan Basta i biancocelesti sono di nuovo avanti e infine, la doppietta di Keita decreta la vittoria definitiva.

Domani sera, Inzaghi, Fonseca e i rispettivi giocatori, dopo il trionfo della Lazio all’andata, sono pronti ad affrontarsi nuovamente sul terreno dell’Olimpico, con consapevolezze diverse ma quella stessa grinta che si addice alla gara, che più di ogni altra, ha il potere di tenere i tifosi con il fiato sospeso: il derby capitolino.

