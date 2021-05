Calciomercato Lazio, dalla Nigeria: Lazio su Onuachu





Secondo quanto appreso da Reelradio.com.ng anche la Lazio sarebbe su Paul Onuachu, attaccante del Genk che, in questa stagione, ha segnato 32 gol e fornito 3 assist in tutte le competizioni. Il club belga vorrebbe cercare di approfittare della vendita del giocatore per riempire le casse. Sarebbe però pronto ad accettare offerte che si avvicinino ai 30 milioni di sterline. Inoltre sul giocatore ci sarebbe anche la Fiorentina.

