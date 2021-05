Calciomercato Lazio, idea a costo zero dalla Premier League





Come riportato dal sito inglese The Athletic, il difensore dell’Arsenal David Luiz lascerà il club a fine stagione. La squadra inglese infatti non ha formulato nessuna proposta di prolungamento di contratto, con il giocatore che avrebbe già fatto sapere alla dirigenza la volontà di abbandonare i Gunners. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, tra le squadre che potrebbero approfittare del brasiliano in scadenza classe 1987 ci sarebbe anche la Lazio. Una forte candidata potrebbe però essere il Benfica, in cui David Luiz, come ha già dichiarato più volte in passato, desidererebbe terminare la sua carriera.

