CONFERENZA INZAGHI – “Voglio umiltà dalla squadra, non è una gara come le altre. Sfida con Mourinho? Ci penserò tra 10 giorni





Alla vigilia del match più importante della stagione, il derby contro la Roma, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Presentazione della gara che vale, come sempre, l’intera stagione viste anche le limitate possibilità di tornare in Champions League. Ecco le parole del tecnico.

Che significato ha questo derby? Rispetto all’andata la Roma cambierà qualcosa giocando magari sull’avversario?

“Domani non sarà una gara come le altre. Noi, nonostante le difficiltà avute contro il Parma, abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Domani gara particolare e sentita, chiederò ai ragazzi di giocare con umiltà anche perché vogliamo la Champions”.

L’anno prossimo la Roma avrà Mourinho in panchina, il confronto con lui è per te uno stimolo in più per restare alla Lazio e magari, per chiedere alla società uno sforzo in più sul mercato?

“Al prossimo anno ci penseremo più avanti. Ora pensiamo al derby. Mourihno? Il suo palamares parla chiaro e sarà un valore aggiunto per la Roma. Noi focalizziamoci sul derby, poi il resto lo vedremo tra 10 giorni”.

La Lazio ha dimostrato di poter lottare per la Champions, ci si può arrivare come no. Hai qualche rimpianto per il girone d’andata?

“Sicuramente si, ma penso anche alle varie difficoltà e le varie energie che la Champions ci ha portato via. In questi anni abbiamo fatto sempre tanti punti andando sopra i 70, oggi mancano 3 partite e ricordo che l’anno in cui ne abbiamo fatto 60 abbiamo vinto la Coppa Italia. I miei ragazzi sono stati bravissimi e non posso dirgli nulla”.

Le parole di Immobile dopo la gara con il Parma le condividi?

“Sono d’accordo con lui, abbiamo bisogno di crescita. Mi fanno piacere le sue parole e sono contento di allenare un ragazzo così”.

Il derby che ricordi di più da allenatore e da giocatore?

“Il derby da giocatore che ricordo con molto piacere è quello vinto 2-1. Lì eravamo in ritardo sulla Juve siamo andati sotto per 1-0 poi con i gol di Nedved e Veron l’abbiamo vinto. Da allenatore il ritorno della semifinale di Coppa Italia, avevamo tante gare in mezzo e pochi giorni tra andata e ritorno. E’ il derby che ricordo con più apprensione”.

