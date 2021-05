CorSera | Lazio, il derby dei malumori. Lotito-Inzaghi futuro incerto





Allegri è il sogno, Sarri piace al patron. Come riportato dal Corriere della Sera, il risultato del derby avrà un peso sul futuro di Inzaghi alla Lazio. Inzaghi si dice soddisfatto della sua squadra con la quale è arrivato in Champions e ha stabilito in campionato il record di vittorie in casa (12). In questa stagione ancora lotta per sognare un posto in Champions, sebbene sia un’impresa difficile.

La querelle tra Lotito e Inzaghi ha portato all’inquietante slittamento della firma, che potrebbe non arrivare. Dopo l’avvento di Mourinho sulla panchina della Roma, la Lazio non potrebbe permettersi una scelta alternativa a Simone che non sia di primissimo piano: tra i nomi Allegri, nonostante l’amicizia con Lotito il suo ingaggio è alto, e Sarri, sedotto e abbandonato proprio dai giallorossi. Meno entusiasmante l’ipotesi Mihajlovic, amato dalla piazza (ma non da Tare) ec on un percorso decisamente meno prestigioso rispetto ai primi due nomi. Quanto a Gattuso, è vicino alla Fiorentina. In mezzo a queste incertezze, una buona notizia in vista del derby. Milinkovic-Savic ha dato ieri segnali molto incoraggianti svolgendo tutto l’allenamento con la mascherina protettiva al naso. Domani contro la Roma ci sarà.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: